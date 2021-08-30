Омск, 30 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Уборочная кампания продолжается в Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, по состоянию на 30 августа в регионе обмолочено 623,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это 31,1% от плана.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна В поле

В том числе яровой пшеницы обмолочено 341,9 тыс. га (23,8%), ячменя — 106,2 тыс. га (34%), овса — 32,2 тыс. га (36,5%). Озимая пшеница обмолочена на площади 11,1 тыс. га (97,4%), озимая рожь — 3 тыс. га (97,6%).

Омские аграрии намолотили 856,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 13,7 ц/га.

Приближается к завершению заготовка грубых и сочных кормов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области хлеборобы собрали 3 млн тонн зерна нового урожая.

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