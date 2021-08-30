Рига, , 14:54 — REGNUM Активисты благотворительной организации Латвии «Я хочу помочь беженцам» считают, что 83 нелегала, находившихся на латвийско-белорусской границе, были принудительно высланы властями назад в Белоруссию. Об этом сообщил латвийский портал rus.tvnet.lv.

Беженцы

Как рассказал представитель движения добровольцев Эгил Грасманис, добровольцы доставляли нелегалам еду: «Эти люди были в четырех разных группах. Из 83 человек — 27 детей, четверо — младше трех лет».

Однако 24 августа Пограничная служба Латвии сообщила добровольцам, что еда больше не нужна, потому что на пограничной полосе никого нет. Организация также потеряла связь с большинством групп.

По данным издания, «исчезновение» мигрантов из приграничной зоны совпало с приездом в Латвию членов Комитета ООН по делам беженцев для ознакомления с ситуацией. Представители ООН не встретили мигрантов на границе, заявили в Министерстве внутренних дел Латвии.

«Эти люди не были допущены на территорию Латвии в соответствии с распоряжением кабинета министров. Они, очевидно, находятся на территории Белоруссии, где мы не контролируем их передвижение», — рассказала гостелевидению страны LTV министр внутренних дел Мария Голубева, не упомянув, как именно мигранты ушли с границы.

Решением национального парламента Сейма и правительства Пограничная служба Латвии не разрешает мигрантам обращаться с просьбой о предоставлении убежища в стране. С 10 августа нынешнего года таким образом предотвращены 742 попытки незаконного пересечения государственной границы.