Грозный, 16 марта, 2020, 20:27 — ИА Регнум. В Чечне принято решение о переносе весенних школьных каникул. Они начнутся уже 17 марта и продлятся до 25 апреля, пишет «ИА «Чечня Сегодня». Приказ об этом подписал министр образования и науки Чечни Идрис Байсултанов. Эта мера предпринята в целях предотвращения случаев заражения инфекцией, вызванной коронавирусом.

«Во всех общеобразовательных организациях перенести дату начала весенних каникул на 17 марта 2020 года. Дата окончания каникул — 25 апреля 2020 года», — говорится в сообщении на сайте регионального министерства образования.

При этом в ведомстве отметили, что в соответствии с приказом минобра директора школ обязаны уведомить родителей учащихся о необходимости ограничить посещение детьми мест массового скопления людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Чечне на карантине из-за коронавируса находились семеро местных жителей, вернувшихся из-за границы. Сегодня, 16 марта, власти региона сообщили о 25 находящихся на карантине.

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