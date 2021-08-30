Москва, , 14:52 — REGNUM В Тверской области в 2021 году значительно вырастет объём дорожного ремонта. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи 30 августа. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба Кремля

«Вот этим точно нужно заняться», — сказал Владимир Путин.

Глава региона сообщил, что на данный момент подготовлена проектная документация, объём дорожных работ в 2021 году в региону будет значительно увеличен.

«Мы делаем в основном опорную сеть, начиная с 57 километров, 146 — в 2016 году, 354 — в 2017 году и сейчас уже 558, не считая крупных мостов. Большие средства, конечно, уходят на ремонт мостов. Есть программы отдельные, но мы понимаем, что мостовые переходы через реки, через Октябрьскую железную дорогу — это тоже наша работа. В текущем году, в октябре, открываем новый мост, Вышний Волочек, через Октябрьскую железную дорогу», — доложил Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона пригласил президента РФ на открытие речного порта в Завидово Конаковского района, которое запланировано на 2022 год.