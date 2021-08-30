Москва, 30 августа 2021, 14:52 — REGNUM В Тверской области в 2021 году значительно вырастет объём дорожного ремонта. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя в ходе встречи 30 августа. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Глава региона сообщил, что на данный момент подготовлена проектная документация, объём дорожных работ в 2021 году в региону будет значительно увеличен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона пригласил президента РФ на открытие речного порта в Завидово Конаковского района, которое запланировано на 2022 год.