Киев, 30 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Украина в районе линии соприкосновения в Донбассе «не будет молчать», заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на брифинге 30 августа.

Цитата из к/ф «Ополченочка»‎. Реж. Алексей Козлов. 2019. ЛНР Ополченки Донбасса

Глава парламента Украины посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса, где в последние дни отмечается очередное обострение ситуации и многочисленные обстрелы.

«Опять обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса, но только Украина выполняет свои обязательства… Мы точно не будем молчать и будем защищать себя, своих военнослужащих и граждан, которые вынуждены жить в таких условиях», — сказал Разумков.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в ОБСЕ назвали ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, которая сложилась в последние дни августа, «стабильной, но тревожной». В свою очередь, Киев обвинил Россию в намерении сорвать встречу Зеленского с Байденом, которая, по последним данным, была перенесена на 1 сентября.