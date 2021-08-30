Москва, 30 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В России с 1 сентября 2021 года за экспорт 1 тонны пшеницы начнут взимать пошлину в размере $39,40. За неделю пошлина уже выросла на $7,7, сообщили в пресс-службе Национального аграрного агентства.

suraj Пшеница

Величина пошлины на экспорт пшеницы формируется на основе мировых цен на зерно за предыдущие 60 дней. Это означает, что зерно снова стало дорожать. По данным на 30 августа, зарубежные страны покупает российскую пшеницу в среднем по $298 за тонну, а две недели назад цена была $268.

В основном пшеницу из России закупают Турция, Иран и Саудовская Аравия. Ранее эти страны импортировали большую часть зерновых из ЕС. Но там в 2021 году из-за плохой погоды урожай пшеницы оказалось низким.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из причин роста мировых цен на пшеницу связана с опасениями относительно урожая 2021 года.

Читайте подробнее: Рост мировых цен на пшеницу объяснили прогнозами плохого урожая