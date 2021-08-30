Москва, , 14:43 — REGNUM Власти Тверской области рассчитывают на участие президента РФ Владимира Путина в открытии речного порта в Завидово в Конаковском районе. Пригласил президента в ходе встречи 30 августа губернатор Игорь Руденя. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча президента РФ с губернатором Тверской области Пресс-служба Кремля

«Мы хотели бы вас пригласить в 2022 году, как вам будет удобно, в середине года, июнь-июль, на открытие нашего речного порта. Мы его уже доделаем, в этом году мы планируем до конца года закончить акваторию, она 300 на 300 метров, глубина не менее восьми, большое количество судозаходов. И мы думаем, что оттуда — такой был расчет — будет начинаться вся речная навигация Центральной России, Поволжья до Астрахани и в Санкт-Петербург», — сказал Игорь Руденя.

Глава региона также доложил президенту о планах запустить железнодорожное сообщение с Завидово, что позволит напрямую добираться туда из Москвы.

«У нас трасса М-11 приходит очень удобно, и такой же комплекс будет полноценный. И я надеюсь, что при благоприятной обстановке мы с Вами сможем открыть этот порт уже в июле точно, конец июня, как Вам будет удобно по времени», — сказал глава региона.

Порт строится на территории особой экономической зоны «Завидово», он будет рассчитан на 816 заходов судов в год, среднегодовой пассажиропоток составит 204 тыс. человек.