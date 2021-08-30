Рига, 30 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. С 1 сентября парикмахеры, поставщики услуг маникюра и педикюра, а также все поставщики услуг красоты и оздоровления Латвии должны иметь сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или тестировании.

Салон красоты

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Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на решение министерства экономики страны. Отмечается, что ковид-сертификат о вакцинации, факте перенесенного заболевания или тестировании должны предоставлять и получатели услуг.

Исключением из этого требования является оказание индивидуальных услуг в отдельной комнате, где клиент без ковид-сертификата, используя маску, может получить услугу у поставщика услуг, который был вакцинирован или переболел коронавирусом за последние полгода.

В министерстве экономики сообщили, что такие требования связаны с предотвращением риска заражения коронавирусом.

Услуги продолжат оставаться свободными от ковид-справок для детей в возрасте до 12 лет, но сопровождающее их лицо должно предъявить сертификат.