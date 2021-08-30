Москва, 30 августа, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира. Об этом 30 августа сообщается на на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю», — говорится в поздравлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по пляжному футболу стала чемпионом мира, обыграв в финале команду Японии со счётом 5:2.