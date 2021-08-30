Майкоп, 30 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В Адыгее число носителей коронавируса достигло 18 020 человек. За прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 56 жителей региона. В течение августа показатель прироста пациентов с ковид не превышал в республике 61 человека в сутки. По числу носителей опасной инфекции Адыгея занимает шестое место от конца списка субъектов РФ, сообщили 30 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в регионе являются «активными» больными 1589 человек. За прошедшие сутки выздоровели 27 пациентов, не удалось спасти троих жителей республики.

Всего в Адыгее сумели справиться с опасной инфекцией 16 090 человек, показатель смертности от COVID-19 составил 341 человек.