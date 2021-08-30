Пенза, 30 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Пензенской области в ближайшее время разработают единый документ, регламентирующий установку и эксплуатацию систем видеонаблюдения. Соответствующее поручение 30 августа прозвучало от врио губернатора региона Олега Мельниченко.

Видеонаблюдение

«Необходимо в ближайшее время разработать единый нормативно-правовой акт, регламентирующий установку и эксплуатацию систем видеонаблюдения, будет четко прописано, где, кто, в какие сроки устанавливает камеры, как это согласуется и интегрируется в единую систему», — подчеркнул он.

Мельниченко поручил в срок до 1 октября обеспечить работоспособность камер видеонаблюдения, установленных в Пензе в рамках проекта «Комфортная городская среда».

Областные учреждения продолжают устанавливать системы наблюдения, не интегрируя их в платформу «Безопасный город», похожая ситуация с включением в систему камер видеонаблюдения органов местного самоуправления. Сегмент «Безопасность на транспорте», состоящий из 159 комплексов, также интегрирован в систему лишь наполовину.

«Первоочередная задача —снижение смертности на дорогах, и только системная работа по установке и интеграции видеокамер в единый комплекс даст нам возможность уберечь людей от трагических ДТП», — заключил Мельниченко.

Врио губернатора распорядился для обеспечения безопасности населения повысить эффективность работы камер видеонаблюдения как на дорогах, так и в городах.

Начиная с 2022 года, на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения будут выделять не менее 7% от средств, затраченных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В дальнейшем предусмотрено ежегодное увеличение доли таких мероприятий на 1%.

Мельниченко не исключил, что центром координации работ по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» станет создаваемое министерство транспорта и связи Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в образовательных учреждениях Пензы за последние два года видеонаблюдением оборудовали 199 объектов.

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