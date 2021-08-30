Вашингтон, 30 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Система охлаждения новой версии PlayStation 5 Digital Edition получила радиатор меньшего размера, из-за чего консоль стала сильнее нагреваться. Об этом 30 августа сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

Видеоблогер Austin Evans сравнил рабочие температуры версий PlayStation 5. Выяснилось, что оригинальное устройство выдаёт температуру 51−52 градусов Цельсия, а новая PlayStation 5 — 55−56 градусов. После этого автор видео решил разобрать консоли и сравнить содержимое корпусов. Издание отметило, что в будущем изменения, которые Sony внесла в PlayStation 5, могут стать причиной возникновения множества проблем.

Напомним, Sony начала поставки версии PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition CFI-1100B 01 в конце июля 2021 года. Ранее эксперты обратили внимание, что новая консоль на 300 граммов легче оригинала.