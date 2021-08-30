Волгоград, 30 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Государства Запада уже сейчас стремятся повлиять на исход сентябрьских выборов в России, эти попытки стали заметнее прежних. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 30 августа на встрече с общественностью и молодежью в Волгограде.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, «западные коллеги» хотят заронить сомнения в объективности голосования, поставить под вопрос его результаты. Однако российское руководство не будет поддаваться на ультиматумы и угрозы.

«Мы всё это проходили и в предыдущих предвыборных избирательных кампаниях, но сейчас это проявляется, наверное, более обостренно», — сказал Лавров.

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