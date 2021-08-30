Ханты-Мансийск, 30 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Югре люди с инвалидностью смогут получать помощь и уход в домашней обстановке. Об этом сообщают «Новости Югры».

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Соответствующе изменения в порядок организации приемной семьи для пожилого гражданина внесены правительством ХМАО 30 августа.

Данное решение обеспечит инвалидам возможность получить помощь и уход в домашней обстановке с учётом индивидуальных особенностей и предпочтений, отмечают в правительстве Югры.