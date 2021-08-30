Пекин, 30 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Компания Geely представила на автомобильной выставке в Чэнду обновленный кроссовер Bouye X. Об этом сообщает Daily Economic News.

Geely Обновленный кроссовер Geely Bouye X

В России кроссоверы Boyue известны под названием Atlas. При этом на российском авторынке ранее был представлен рестайлинговый кроссовер Atlas Pro, а в Китае это уже второе обновление модели.

Выполнена новинка в стиле Energy storm («буря энергии»). Причем Boyue X стал первой серийной модели марки, получившей данный дизайн. Bouye X получил новый передний бампер и иную радиаторную решетку.

Новинка выделяется черными колесными дисками на 19 дюймов, яркими деталями и бампером на корме с имитацией диффузора. Внутри модели появилась двухцветная отделка сидений, дверей и передней панели.

Под капотом Geely Boyue X стоит 184-сильный турбированный двигатель объёмом 1,8 л. А в качестве трансмиссии предусмотрен семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Модель получила передний привод.

Ранее компания Geely представила на авторынке России новую версию кроссовера Atlas Pro под названием Luxury.

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