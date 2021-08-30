Грозный, 30 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Чечне за прошедшие сутки не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода от COVID-19. Днем ранее в республике скончались 15 человек. Общее число умерших от последствий заражения коронавирусом в Чечне достигло 481 человека, сообщили 30 августа в федеральном оперативном штабе.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

За последнюю неделю в регионе наметилось снижение показателя числа новых выявленных пациентов с ковид. За прошедший день тесты были подтверждены у 130 человек, а общее число носителей инфекции достигло 20 352 человек.

Из них удалось справиться с болезнью 17 576 пациентам, в том числе двум — за последние сутки. Днем ранее число выписанных составило 67 человек.