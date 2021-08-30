Красноярск, 30 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик в эфире «Красноярск.Главный» сообщил о том, что осенью 2021 года в регионе ожидается четвёртая волна коронавируса.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

Сейчас в крае идёт на спад третья волна. По имеющимся прогнозам, осенью число заболевших может увеличиться.

Чтобы избежать локдауна, жителям Красноярского края рекомендуют сделать прививку от коронавируса.

Как передаёт телеканал «Енисей», в БСМП из всех болеющих коронавирусной инфекцией только 1,5% привитых.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 августа в регионе выявлен 104 631 носитель коронавируса, выздоровели 90 877 человек, скончались 5125 ковид-пациентов.