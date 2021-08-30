Киев, 30 августа, 2021, 14:37 — ИА Регнум. С высокой долей вероятности на Украине в ближайшие месяцы состоятся внеочередные парламентские выборы, которые сулят президентской партии «Слуга народа» поражение и потерю контроля над Верховной радой, заявил в своем комментарии 30 августа политолог Игорь Вальский, анализируя текущую внутриполитическую ситуацию.

Gp.gov.ua Генеральная прокуратура Украины

Эксперт отмечает, что нарастающий кризис в стране грозит Зеленскому и его власти массовыми протестами, и президент будет вынужден распустить правительство и Раду. Согласно разным опросам, победит на выборах «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая показывает стабильное движение вверх, также в Раду следующего созыва пройдут другие оппозиционные к Зеленскому партии, которые вместе могут сформировать т.н. «антизеленское» большинство, по схеме, которая применялась при президентстве Ющенко.

«Согласно появившейся информации, ОПЗЖ точно намерена получить после выборов кресло генерального прокурора. Под него у партии есть кандидатура Рената Кузьмина, который ранее уже занимал должности первого заместителя генпрокурора, первого заместителя секретаря СНБО, прекрасно знаком с «кухней» прокуратуры, а главное — имеет в портфолио множество доведенных до конца дел», — подчеркивает Вальский.

Политолог уверен, что для Зеленского и его команды назначение Кузьмина генпрокурором будет означать лишь одно — сядут многие представители «зеленой власти», в первую очередь те, которые фальсифицировали уголовные дела против Медведчука и других членов ОПЗЖ.

«Уверен, что посадят и замглавы офиса президента Смирнова, который работает смотрящим Зеленского за судами и прокуратурой. Именно Смирнов постарался, чтобы судьи под прессингом офиса президента принимали совершенно незаконные и абсурдные решения по делу оппозиционеров. Особенно показательным здесь получился судебный процесс против Медведчука, во время которого защита политика показательно разбила все аргументы обвинения, но суд показательно принял решение о домашнем аресте для лидера ОПЗЖ… Стоит задуматься о своем будущем и членам СНБО, которые голосовали за санкции против граждан Украины, закрывали телеканалы, без суда и следствия называли граждан Украины преступниками. Я уже не говорю о жуликах меньшего калибра, которые воруют, устраивают пьяные ДТП, состоят в ОПГ и т.д.», — анализирует Вальский.

В завершение он предполагает, что как только будет принято решение о выборах, многие «зеленые» будут думать о бегстве из страны, понимая, что их ждет после смены власти. Но дело в том, подчеркивает он, что многим будет просто некуда бежать — в Россию не получится, а в Европу тоже опасно.

«А значит, Украина получит шанс, что преступники таки получат по заслугам. Это станет хорошим предохранителем от подобного наплевательства к закону в будущем. Страх перед наказанием всегда заставляет желающих переступить закон задуматься», — резюмировал Вальский.

ИА REGNUM напоминает, что в интервью 22 августа резидент Украины Владимир Зеленский самдал понять, что в ближайшее время в правительстве страны грядут очередные отставки, которые могут запустить определённые процессы и в Верховной раде.