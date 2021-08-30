Москва, 30 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Количество кибератак во II квартале текущего года увеличилось на 0,3% по сравнению с первым кварталом. Это 30 августа следует из данных исследования IT-компании Positive Technologies.

(сс) James N. Mattis Кибератака

«Количество атак по сравнению с I кварталом 2021 года увеличилось на 0,3%. Доля атак, направленных на компрометацию компьютеров, серверов и сетевого оборудования, выросла с 71% до 87%, что связано с ростом количества атак с использованием программ-вымогателей», — приводит текст исследования ТАСС.

Также указывается, что доля кибератак с целью получения выгоды возросла с 43% до 59% и добавляется, что атакам злоумышленников в первую очередь подвергались медицинские и государственные учреждения, а также промышленность.

Помимо этого, отмечается, что доля мошенничества с применением вредоносного программного обеспечения (ВПО) выросла за указанный период с 63% до 76%, при этом до 73% (+6 п. п.) выросла доля атак на предприятия промышленности с использованием ВПО.

Кроме того, добавляется, что доля хакинга по сравнению с минувшим годом выросла во втором квартале 2020 года с 29% до 34% и в 80% случаев в этой отрасли использовалось ВПО.

При этом доля социальной инженерии с применением манипуляции и психологических уловок для получения данных клиентов, и доступа к их средствам увеличилась во втором квартале до 53% с 36% в первом.

Вместе с тем, эксперты указывают, что среди ВПО лидируют программы-вымогатели, блокирующие доступ к системе или не дающие считывать данные, требуя выкуп, доля которых выросла с 63% до 69%. В то же время, главным способом распространения ВПО является электронная почта (58%).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа стало известно, что свыше 100 атак на компании России через электронную почту было предотвращено «Лабораторией Касперского» в период с мая по июль текущего года.