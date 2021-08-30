Октябрьский район, Югра, 30 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Югре выясняются обстоятельства гибели двух сотрудников нефтегазодобывающего управления «Быстринскнефть» ПАО «Сургутнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Югра, Россия

Трагедия произошла на 13 километре месторождения имени Шпильмана (Северо-Рогожниковское) в Октябрьском районе Югры утром 26 августа в результате столкновения грузового автомобиля «КАМАЗ» с автомобилем «ВАЗ-2114». В машинах находились работники НГДУ «Быстринскнефть».

В итоге пассажиры легкового автомобиля 22 и 24 лет получили травмы, несовместимые с жизнью.