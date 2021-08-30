Москва, 30 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Средства на ремонт российских школ на следующий год будут в полном объеме заложены в бюджет страны, заявил 30 августа министр финансов РФ Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Что касается отработки вопроса ремонта школ, то в следующем году при подготовке бюджета мы в полном объеме закладываем ассигнования с тем, чтобы все запланированные школы, среднеобразовательные учреждения получили необходимый объем финансирования», — сказал Силуанов на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам министра, бюджет страны обладает достаточными ресурсами на исполнение поручений президента России Владимира Путина в плане финансирования.

«В 2021 году мы видим, что рост российской экономики достиг допандемийного уровня, и это дает возможность привлечения дополнительных доходов в федеральный бюджет», — подытожил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что правительство смогло определить направления государственных инвестиций, которые принесут наибольшую отдачу в будущем.

«Важно очень определить те направления вложений бюджетных средств, которые дают здесь наибольшую отдачу, а это последние решения правительства, это и радиоэлектроника, и авиационная промышленность… мы создаём собственную линейку самолётов, это, кстати, и оборонные расходы. Они тоже создают дополнительную стоимость в целом ряде отраслей промышленности, смежных отраслях, которые производят соответствующие компоненты для изготовления оборонных изделий», — заявил Силуанов.

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