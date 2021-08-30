Линейки в Петербурге пройдут в солнечный, но прохладный день
Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Школьные линейки 1 сентября в Санкт-Петербурге пройдут в солнечный, но прохладный день. Дожди ожидаются лишь во второй половине дня. Об этом 30 августа сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»
По его словам, дожди в Петербург придут лишь 3 сентября, до этого дня в городе на Неве будет по-сентябрьски тепло и солнечно.
«Температура воздуха во время линейки будет в +12…+14 градусов, осадков не ожидается. Осадки вероятно будут во второй половине дня, местами», — рассказал специалист.
В Ленинградской области прогноз погоды на этот важный для школьников день будет немного другим. Преимущественно в южных, юго-восточных районах региона днем 1 сентября ожидаются кратковременные дожди.