Шуша, Нагорный Карабах, , 14:22 — REGNUM Баку не смог бы решить нагорно-карабахский конфликт мирным путём. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 августа, выступая на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше.

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«Текущий ход событий, период второй карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда бы не нашёл своего решения путём переговоров», — сказал Алиев.

Глава республики отметил, что решить вопрос в ходе переговоров не получалось в течение 30 лет. По словам президента, он ранее предупреждал, что в случае невозможности разрешить конфликт мирным путём Баку прибегнет к военным методам.

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 Баку объявил, что проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня.

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