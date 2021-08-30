Белград, , 14:24 — REGNUM Новый спецпредставитель Государственного департамента США по Западным Балканам стал американский дипломат, заместитель посла США в Сербии Габриэль Эскобар. Эту информацию новостному агентству «Танюг» подтвердил сам Эскобар.

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По словам дипломата, на новую должность он вступит 7 сентября. В круг его обязанностей войдет решение разного рода вопросов, касающихся политики США в регионе, в том числе и вопросов, связанных с диалогом о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной.

Напомним, что Эскобар сменит на должности спецпредставителя Госдепа США Мэтью Палмера.

Габриэль Эскобар с августа 2019 года занимает должность заместителя посла США в Сербии Энтони Годфри. До этого Эскобар работал в составе американской дипломатической миссии в Ираке.