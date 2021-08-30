Токио, 30 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Компания Acura (принадлежит компании Honda) представила на японском авторынке финальную версию спорткара Acura NSX Type S. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Honda Acura NSX Type S

Всего в Японии тираж новинки составит 30 экземпляров. Данная серия создана в честь последнего года выпуска спорткаров NSX.

Стоимость Acura NSX Type S в Японии составит 27 940 000 иен (18,7 млн рублей). Оснащается новинка модернизированным мотором V6 на 3,5 л производительностью 527 л. с. (на 20 л. с. больше, чем у стандартной модели спорткара) и 600 Нм.

Благодаря гибридной установки мощность новинки увеличилась до 608 л. с. и 667 Нм крутящего момента. Кроме того, был модернизирован также девятиступенчатый «робот» DCT.

Спецверсия доступна в шести вариантах окраски кузова, среди которых есть цвет Carbon Matte Gray Metallic (матовый серый металлик). Дилеры начнут принимать заказы на новинку 2 сентября.

Ранее Acura NSX Type S был представлен в Соединенных Штатах, где тираж модели составил 300 экземпляров.

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