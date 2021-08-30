Неклиновский район, Ростовская область, 30 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Ещё 38 солдат Красной армии, вступивших в неравный бой с гитлеровцами на донской земле в годы Великой Отечественной войны, обрели вечный покой. Траурная церемония состоялась на территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Gov.spb.ru Захоронение останков бойца Красной Армии

30 августа Ростовская область отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В память о павших бойцах к Вечному огню на мемориале Славы у села Самбек возложили гирлянду Славы и живые цветы. Минутой молчания почтили память погибших красноармейцев гости церемонии, в том числе донской губернатор Василий Голубев, уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мы отдаём дань мужеству солдат, положивших жизнь за свободу донской земли, наш священный долг — похоронить их со всеми почестями, вечная им память», — сказал глава региона.

На аллее памяти покоятся останки 413 солдат. Имена 27 бойцов удалось установить.