Варшава, 30 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Польше на границе с Белоруссией (в районе села Уснаж-Гурны) польские пограничники и солдаты задержали 13 человек, которые пытались разрушить пограничное заграждение между республиками, возведенное с целью пресечь нелегальную миграцию. Об этом журналистам Polskie Radio сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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«Это государственная граница, и пограничная служба обязана в таких случаях реагировать. Если кто-то, руководствуясь какими угодно мотивами, пытается разрушить пограничное заграждение или перейти границу, пограничная служба должна реагировать, потому что в ее обязанности входит не только защита от внешнего проникновения, но также от пересечения границы в другую сторону», — заявил дипломат.

По его словам, среди 13 задержанных — 12 граждан Польши и один гражданин Нидерландов. Стоит отметить, что при попытке разрушить пограничное заграждение задержан глава совета оппозиционной в Польше организации «Открытый диалог» Бартош Крамек, который в июне этого года был задержан по подозрению в отмывании денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польше в августе начали строить заграждения на границе с Белоруссией, чтобы предотвратить нелегальную миграцию в республику. В последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. По словам представителей польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. В Варшаве считают, что миграционный кризис специально устроили белорусские власти.