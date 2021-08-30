Черкесск, 30 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Оперштаб Карачаево-Черкесии обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом в республике. К утру 30 августа в регионе скончались еще пять пациентов с COVID-19. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 457, сообщили в оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, а всего за пандемию стали носителями инфекции 23 985 жителей республики. Сумели преодолеть болезнь 21 560 пациентов, в том числе 29 из них выздоровели за прошедюшие сутки.

В настоящее время в больницах Карачаево-Черкесии лечатся от COVID-19 650 человек. Всего в регионе 30 августа насчитывается 1968 «активных» больных.