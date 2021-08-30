Костромской депутат обвинил замгубернатора в получении 40 млн рублей взяток
Кострома, 30 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Костромской депутат и предприниматель ЕвгенийЩепалов обвинил заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова в получении взяток на общую сумму 40 млн рублей. Об этом он заявил в ходе интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова.
По его словам, с 2018 по 2020 годы он передавал чиновнику средства, которые должны были поступить в столицу за переизбрание губернатора Сергея Ситникова на новый срок.
Напомним, ранее депутат выпустил несколько роликов, в которых пожаловался Владимиру Путину на коррупцию и рассказал о попытке захвата своего бизнеса ярославцами. После этого депутата исключили из фракции «Единой России» в Костромской областной думе. Известно, что администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации». Совершила ли аналогичные действия администрация региона, пока не известно.