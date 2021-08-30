Кострома, 30 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Костромской депутат и предприниматель ЕвгенийЩепалов обвинил заместителя губернатора Костромской области Юрия Макова в получении взяток на общую сумму 40 млн рублей. Об этом он заявил в ходе интервью на YouTube-канале телеведущего Андрея Караулова.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

По его словам, с 2018 по 2020 годы он передавал чиновнику средства, которые должны были поступить в столицу за переизбрание губернатора Сергея Ситникова на новый срок.

Евгений Щепалов

«Сейчас я делаю устную явку с повинной. Другого выбора нет — все равно посадят. Три года подряд — в 2018 , 2019 и 2020 году я давал заместителю губернатора Макову, курирующего бизнес, взятки. Он говорил что эти деньги поступят в уплату тех сумм, которые губернатор платит в Москву за своё избрание — 10 млн долларов за первый срок, и 15 млн долларов за второй срок. За эти три года Маков взял у меня 40 миллионов рублей. Деньги им платили те предприниматели, которые работают с госбюджетом и чей годовой оборот превышает 100 млн рублей», — сказал Щепалов .

Напомним, ранее депутат выпустил несколько роликов, в которых пожаловался Владимиру Путину на коррупцию и рассказал о попытке захвата своего бизнеса ярославцами. После этого депутата исключили из фракции «Единой России» в Костромской областной думе. Известно, что администрация города Костромы обратилась в правоохранительные органы с просьбой оценить высказывания депутата «на предмет распространения недостоверной информации». Совершила ли аналогичные действия администрация региона, пока не известно.