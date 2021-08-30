Ульяновск, 30 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё более 170 пациентов с коронавирусом. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 30 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 74 039 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 282.

Победили болезнь 66 889 ковид-пациентов, из них за последние сутки вылечились 174 человека. Доля выздоровевших составляет 90,3%.

Ранее министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило, что сотрудники областной наркологической больницы повторно привились от COVID-19. Вакцинацию проводила выездная бригада, прививки сотрудникам сделали на рабочем месте.