Киев, 30 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 30 августа, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о нейтрализации угроз в энергетической сфере.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Соответствующий документ обнародовала пресс-служба офиса президента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распоряжению Зеленского, правительство Украины должно в течение двух недель установить конечных владельцев операторов систем распределения электрической энергии и поставщиков.

Кроме того, в указе поручается до 31 августа исключить облэнерго, в которых есть государственные акции, из перечня объектов для приватизации; провести проверки на предприятиях, которые распределяют природный газ; подготовить законопроекты о замене «зеленого» тарифа, создании энергетической биржи, передаче долгов облгазов и о корпоратизации «Энергоатома» (госкомпания-оператор всех АЭС Украины).

Также в документе говорится о том, что для бытовых потребителей должны установить «справедливый» тариф на электроэнергию, но Совнацбез не уточняет, каким именно способом это будет сделано.

ИА REGNUM напоминает, что 20 августа власти Украины заявили, что начинают процесс возвращения в государственную собственность компании «Черкассыгаз», «которого незаконно в свое время путем мошеннических манипуляций государство лишилось». До этого, в июле, Совнацбез страны принимал решения, касающееся тарифов на электроэнергию. Также напомним, что в январе, после очередного витка роста цен на услуги ЖКХ и энергоносители на Украине состоялись массовые акции протеста.