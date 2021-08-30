Рига, 30 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Латвийская сборная по хоккею с шайбой обеспечила себе место в турнире Олимпийских игр, которые в 2022 году пройдут в Пекине. Как сообщил DELFI, это стало понятно по итогам матча отборочного турнира 29 августа.

(сс) jill111 Хоккей

Решающая игра проходила в Риге. Латвийская сборная со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) обыграла сборную Францию.

В составе латвийской сборной результативными бросками отличились Рихардс Букартс и Микс Индрашис. Голкиперу латвийской сборной Ивару Пунненовсу не удалось провести весь турнир «всухую». В этом матче он пропустил одну шайбу от нападающего сборной Франции Стефана да Косты.

Пунненовс признан лучшим вратарем и самым ценным игроком этого отборочного турнира. Лучшим нападающим признан Роналдс Кениньш.

Сборная Латвии участвовала в пяти зимних Олимпийских играх — в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, в 2006 году в Турине, в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи. Сборная Латвии не прошла квалификацию на Игры в Пхеньяне 2018 года, когда проиграла Германии в решающей игре отборочного турнира.