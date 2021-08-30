Красноярск, 30 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В 2021 году в школы Красноярского края пойдут более 360 тысяч учеников, в том числе свыше 39 тысяч первоклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 августа в краевом министерстве образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Скоро в школу: подготовка к новому учебному году – все новости»

Уточняется, что все 1050 образовательных организаций уже приняты муниципальными комиссиями. На подготовку школ в этом году выделено более 2,6 млрд рублей (почти 50% — затраты бюджета края).

Как заверил губернатор региона Александр Усс, все школы края готовы к приему учеников.

Новый учебный год в Красноярском крае начнётся в очном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Дезинфекционный режим будет усилен. Сохраняется термометрия для взрослых и детей. За каждым классом закреплён отдельный кабинет.

Напомним, массовые мероприятия в школах запрещены. Праздничные линейки пройдут только для первоклассников.

Читайте также: «Полностью готовы» — Кравцов рассказал, как пройдёт 1 сентября в России