Калуга, 30 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Калужской области коммунальная инфраструктура военных городков Наро-Фоминска-11 и Серпухова-15 практически на 100% готова к осенне-зимнему отопительному периоду, сообщили 30 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

До данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, объекты коммунальной инфраструктуры военного городка Наро-Фоминск-11 переданы в муниципальную собственность сельского поселения «Деревня Совьяки» Боровского района, а военного городка Серпухов-15 — в муниципальную собственность сельского поселения «Село Тарутино» Жуковского района. Муниципальными образованиями разработаны и исполняются дорожные карты по подготовке переданной коммунальной инфраструктуры к работе в предстоящий осенне-зимний период.

По словам главы администрации Жуковского района Анатолия Суярко, в настоящее время военный городок Серпухов-15 готов к зиме.

«В прошлом году и в этом проведен ремонт теплотрасс. Мы готовы. Район в целом готов на 100 процентов», — отметил руководитель районной администрации.

Глава администрации Боровского района Николая Калиничева сообщил на заседании областного правительства, что в военном городке Наро-Фоминске-11 в 2021 году модернизировали котельную.

«Работы завершены. В пробном режиме котельная протестирована. Опасений по прохождению отопительного сезона нет. Завершаются работы на тепловых трассах. В целом район почти на 100 процентов готов к отопительному сезону», — подчеркнул Николай Калиничев.