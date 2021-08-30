Москва, 30 августа, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Экономика России восстанавливается неоднородно, бюджеты многих субъектов страны дефицитные, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по корпоративным коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Иван Шилов Экономика России

«По данным Росстата, экономика России во II квартале 2021 года демонстрировала действительно впечатляющие темпы роста, увеличившись на 10,3% по сравнению со II кварталом 2020 года. Высокими темпами растут пассажирские перевозки, сектор услуг и розничная торговля.

Банк России оценивает рост экономики по итогам 2022 года в пределах 4,0%-4,5%, а щедрый МФВ — на уровне 4,4%. С этими умеренно позитивными оценкам можно согласиться: мировая конъюнктура сегодня поддерживает российских экспортеров, капитализация публичных российских компаний продолжает рост на Московской бирже.

С моей точки зрения, несмотря на слабый рубль и зримую в 2021 году инфляцию, можно было бы российской экономике обеспечить дополнительный качественный стимул для роста.

Не совсем понятно, почему вдруг при неожиданном впечатляющем профиците нужно занимать средства в инструментах ОФЗ и усиленно исполнять бюджетное правило. Копить государственные средства в долларах не всегда результативное занятие.

За 10−15 потерянных лет можно было бы уже и запустить высокоскоростных железных дорог, связывающих Дальний Восток и европейскую часть России, а также реализовать другие важные инфраструктурные проекты с высокой добавленной стоимостью.

Без уважения к собственной валюте на фоне политики слабого рубля качественно поднять уровень благосостояния граждан РФ и стать импортером капитала будет непросто, а ведь это очень важные маркеры для устойчивого развития», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, рост российской экономики восстановились до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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