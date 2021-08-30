Подгорица, 30 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что не поедет 5 сентября в Цетине на церемонию интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.

Koroner Цетинский монастырь Сербской православной церкви. Черногория

Он сказал, что возможный запрет этого мероприятия является крайней мерой, если риски будут представляют опасность для граждан, сообщает RTCG.

«Я не хочу ехать в Цетинье, чтобы не давать никаких поводов, хотя я понимаю всех жителей Цетине. Я знаю, что у всех у нас есть генетически переданные установки. Но давайте оставим храбрость, а оставим доверие, уважение к другим и справедливость», — отметил Кривокапич.

Он сказал, что не поехать в Цетине — это его единственный вклад, который он может сделать.

«Если я когда-либо произнес какое-либо неправильно понятое слово или предложение, я прошу прощения и молюсь, чтобы мы не создавали конфликта там, где этого не должно быть», — сказал премьер-министр.

Он отметил, что если сербский политик Ненад Чанак захочет приехать в Цетине, никто не будет ему мешать, если он не повлияет на ситуацию с безопасностью.

Ранее о своих сомнениях относительно поездки в Цетине высказался президент Сербии Александр Вучич.