Премьер-министр Черногории заявил, что не поедет на интронизацию Иоанникия
Подгорица, 30 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что не поедет 5 сентября в Цетине на церемонию интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия.
Он сказал, что возможный запрет этого мероприятия является крайней мерой, если риски будут представляют опасность для граждан, сообщает RTCG.
«Я не хочу ехать в Цетинье, чтобы не давать никаких поводов, хотя я понимаю всех жителей Цетине. Я знаю, что у всех у нас есть генетически переданные установки. Но давайте оставим храбрость, а оставим доверие, уважение к другим и справедливость», — отметил Кривокапич.
Он сказал, что не поехать в Цетине — это его единственный вклад, который он может сделать.
«Если я когда-либо произнес какое-либо неправильно понятое слово или предложение, я прошу прощения и молюсь, чтобы мы не создавали конфликта там, где этого не должно быть», — сказал премьер-министр.
Он отметил, что если сербский политик Ненад Чанак захочет приехать в Цетине, никто не будет ему мешать, если он не повлияет на ситуацию с безопасностью.
Ранее о своих сомнениях относительно поездки в Цетине высказался президент Сербии Александр Вучич.