Кызыл, 30 августа, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Монгун-Тайгинском районе Тувы открыли мост через реку Моген-Бурен. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, сооружение возвели военные понтонно-мостовой бригады из Владимирской области и Башкирского отдельного инженерного соединения Центрального военного округа.

Цитата со страницы главы Тувы Владислава Ховалыга в соцсети «ВКонтакте» Новый мост в Монгун-Тайгинском районе Тувы

По мосту 29 августа впервые проехали тяжёлые военные грузовики массой больше 40 тонн. По словам врио главы республики Владислава Ховалыга, мост соединил Туву с соседней Республикой Алтай.

«Недавно встречался с главой Горного Алтая, договорились о том, что в ближайшие годы будем строить эту дорогу. Они с той стороны, мы с этой стороны. Соединимся…», — отметил он на церемонии открытия.

Добавим, что военные в рамках тактико-специальных учений по возведению мостов введут в строй ещё два моста в Монгун-Тайгинском и два моста в Дзун-Хемчикском районах. В работах используются формы тяжелых мостов МТ-55, которые в разобранном виде были доставлены на место авиацией.