Элиста, 30 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов обратился к силовикам с просьбой проверить информацию о торговле лекарствами от коронавируса, якобы украденными из региона.

(сс) TheDigitalArtist Лекарства

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Информация о том, что в Москве задержана банда, торговавшая лекарственными препаратами, украденными из ряда регионов страны и якобы, в том числе, из Калмыкии, появилась в ряде телеграмм-каналов и социальных сетях.

«Информация шокирующая, и распространяется без ссылок на официальные источники. Всё это требует проверки. От лица министерства здравоохранения Калмыкии я обращаюсь к правоохранительным органам провести тщательную проверку данной информации. От себя и от всех сотрудников медицинских учреждений готовы оказать всеобщую поддержку. Мы никому не позволим торговать», — сказал глава ведомства.