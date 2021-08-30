Чебоксары, 30 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Спикер Государственного совета Чувашии Альбина Егорова удостоена высокой государственной награды. Соответствующий указ подписал сегодня, 30 августа, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Альбина Егорова

Из указа следует, что председателю регионального Госсовета Альбине Егоровой («Единая Россия») присуждён орден «За заслуги перед Чувашской Республикой». Награды она удостоена «за плодотворную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Напомним, что 62-летняя Альбина Егорова руководит Госсоветом Чувашии с 19 октября 2018 года. В команде бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева она десять лет (2010 — 2016 годы) возглавляла государственную службу по конкурентной политике и тарифам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» был удостоен экс-глава Чебоксар (2010 — 2016 годы), ныне депутат Госдумы Леонид Черкесов.