Dacia представит новый универсал Jogger 3 сентября
Бухарест, 30 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Румынская компания Dacia планирует представить 3 сентября новый семиместный универсал Jogger. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба компании.
Дебют новинки пройдет в онлайн-формате. В компании позиционируют новинку, как «идеальный семейный автомобиль для активного отдыха».
Пока нет никаких подробностей о модели. При этом Dacia опубликовала тизер Jogger. Судя по силуэту на изображении, автомобиль будет похож на российскую модель Lada Largus.
По предварительной информации, новинка будет выполнена в таком же дизайне, что и новые Logan и Sandero третьего поколения, которые были представлены осенью прошлого года.
Напомним, по итогам июля 2021 года бюджетная модель Dacia Sandero заняла первое место в рейтинге самых продаваемых автомобилей в Европе, потеснив Volkswagen Golf.
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