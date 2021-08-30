Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 30 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На Ямале в Шурышкарском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 18-летней местной жительницы в тундре. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Станислава Новгородцева ИА REGNUM Стоянка ненцев в тундре

Ранее погибшая была объявлена в розыск. Её искали с 25 августа в связи с безвестным исчезновением. Девушка утром ушла по ягоды и не вернулась.

Поиски велись силами спасателей и волонтёров. На данный момент проводятся судебно-медицинские экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.