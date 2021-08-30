Астрахань, 30 августа, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Астраханской области 30 августа подтверждено 287 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе был зарегистрирован 52 тыс. 291 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1297 человек.

За весь период 1423 человека скончались. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,00.