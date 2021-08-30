Москва, 30 августа, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Минпросвещения определили темы для итогового сочинения одиннадцатиклассников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

2018god.net Сочинение

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"Напомню, сочинение является допуском для участия в Едином государственном экзамене, и это возрождение хороших традиций, которые были ещё в советское время», — сказал Кравцов.

По его словам, темы на грядущий учебный год следующие: «Первая — «Человек путешествующий. Дорога в жизни человека». Следующая тема, как никогда, актуальна в Год науки и технологий — «Цивилизация и технологии: спасение, вызов или трагедия?». Третья тема связана с 200-летием великого писателя Фёдора Михайловича Достоевского и звучит следующим образом: «Преступление и наказание. Вечная тема». Четвёртое направление — это тема о том, что каждому ученику самому кажется лично важным. Она звучит следующим образом: «Книга. Музыка. Спектакль. Фильм. Про меня». И, наконец, пятая тема — это тема, связанная также с великим нашим писателем Николаем Алексеевичем Некрасовым: «Кому на Руси жить хорошо?».

По его словам, все темы будут опубликованы на сайте Минпросвещения РФ.