Белгородский суд вынес приговор по делу о торговле рогами сайгаков
Белгород, 30 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Трое граждан иностранного государства признаны виновными в незаконном приобретении почти 500 рогов азиатского сайгака, решение вынес суд в Белгородской области, сообщили 30 августа в пресс-службе Следственного комитета России.
Как установлено судом и следствием, в 2018 году один из фигурантов дела в интернете разместил объявление о покупке и продаже рогов различных животных. В Сети он нашёл покупателя на рога сайгаков по цене 25 тысяч рублей за килограмм на территории Белгородской области. Позже он договорился с двумя приятелями о реализации рогов.
Незаконную покупку обнаружили при осмотре автомобиля сотрудники пограничного управления ФСБ России по Воронежской и Белгородской областям. Партия рогов животных, которые занесены в Красную книгу, а также автомобиль у злоумышленников были изъяты.
Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Подсудимым назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, трёх лет лишения свободы со штрафом 350 тысяч рублей, и двух лет восьми месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.