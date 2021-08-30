Белгород, 30 августа, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Трое граждан иностранного государства признаны виновными в незаконном приобретении почти 500 рогов азиатского сайгака, решение вынес суд в Белгородской области, сообщили 30 августа в пресс-службе Следственного комитета России.

Nat.astrobl.ru Сайгаки

Как установлено судом и следствием, в 2018 году один из фигурантов дела в интернете разместил объявление о покупке и продаже рогов различных животных. В Сети он нашёл покупателя на рога сайгаков по цене 25 тысяч рублей за килограмм на территории Белгородской области. Позже он договорился с двумя приятелями о реализации рогов.

«Не позднее 19 октября 2020 года подсудимые незаконно приобрели в городе Оренбург 496 экземпляров рогов азиатского сайгака, 21 октября 2020 года на арендованном автомобиле перевезли в поселок Северный Белгородского района, где хранили в указанном автомобиле», — уточнили в СКР.

Незаконную покупку обнаружили при осмотре автомобиля сотрудники пограничного управления ФСБ России по Воронежской и Белгородской областям. Партия рогов животных, которые занесены в Красную книгу, а также автомобиль у злоумышленников были изъяты.

Суд признал всех троих виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Подсудимым назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, трёх лет лишения свободы со штрафом 350 тысяч рублей, и двух лет восьми месяцев лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей.