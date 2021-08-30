Ставрополь, 30 августа, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за прошедшие стуки скончался от осложнений после заражения коронавирусом 21 пациент. За прошедшие трое суток показатели смертности увеличились на 66 человек, достигнув 2308 человек. Такие данные приводит 30 августа федеральный оперативный штаб.

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Не снижается на Ставрополье и число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. За выходные прирост составил 1079 пациентов. Общее число носителей опасной инфекции увеличилось до 74 872 человек. Выздоровели за последние трое суток — 612 пациентов, а общее число сумевших справиться с инфекцией достигло 61 953 человек.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, прививку против COVID-19 на Ставрополье сделали более 649 тыс. человек.