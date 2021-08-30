Вашингтон, 30 августа, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Геймер построил в игре Minecraft впечатляющих размеров «заброшенное» судно-контейнеровоз, на крыше которого расположено поселение. Об этом 30 августа сообщает портал Screen Rant.

Мед в Minecraft

Постройка сочетает в себе технические и «природные» элементы Minecraft, на ней «растут» деревья и мох, а по специальным дорожкам персонажи могут перемещаться по всему кораблю и сходить на землю. Скриншот автор работы, известный под никомnayakura8080, опубликовал на форуме Reddit.

Ранее игровые порталы сообщили, что поклонник Minecraft воссоздал в реальном мире блоки из игры. Он, в частности, сделал блок земли с травой и стеклянный блок.