Киев, 30 августа, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Украина может сохраниться в формате «анти-Россия», но с меньшей территорией, чем сейчас, считает политический эксперт, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Заявление Погребинского цитируют 30 августа украинские СМИ.

Эксперт уточнил, что в составе Украины могут остаться только те территории, где в той или иной мере соглашаются с политикой гомогенизации — то есть на западе и частично в центре. Хотя, подчеркнул Погребинский, на самом деле даже и в этих регионах Украины есть значимое количество людей, которые против такой политики власти.

Погребинский также вспомнил недавно опубликованную статью главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «Какой может быть Украина? Какой быть Украине?», в которой политик отмечает, что сохранение нынешней политической команды неизбежно «добьет» страну. По его мнению, для вывода страны из кризиса нужно обеспечить защиту прав и свобод граждан, экономический прагматизм и возвращение на российский рынок, а также социальную справедливость.

«Я думаю, что в статье Медведчука это ключевой посыл: что нынешняя власть фактически пытается выгнать часть населения, которое — просто как логика показывает — уйдет вместе с территорией. То, как вел себя Порошенко и как продолжает себя вести Зеленский, с неизбежностью ведет к распаду Украины», — указал Погребинский.

Для того чтобы вывести Украину из кризиса, нужно реализовать идеи федерализма, соблюдать права человека, профессиональный государственный менеджмент и отказ от дикой и невыгодной для большинства населения Украины привычки искать во всем повод противостоять России, считает специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в своё статье, посвященной Украине, президент России Владимир Путин заявил, что страну втянули в «опасную геополитическую игру» и по сути превратили в проект «анти-Россия».