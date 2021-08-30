Москва, 30 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Данные Росстата показывают, что по итогам I квартала 2021 реальный ВВП России упал на 0.7% относительно соответствующего периода 2020 года. За II квартал данные ещё не представлены, но министр финансов России Антон Силуанов наверняка опирается на оперативные оценки, имеющиеся у правительства РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев.

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«По видимому они показывают, что во II квартале ВВП достиг допандемического уровня (хотя окончательные данные будут представлены гораздо позднее.

С одной стороны, можно порадоваться восстановлению российской экономики. Но с другой, практически все прогнозы показывают, что дальнейший рост экономики России будет вялым, на уровне 1,5−2,5% в год.

Речь идёт о долгосрочном периоде. Дело в том, что прирост работоспособного населения по большинству прогнозов будет отрицательным. Технологический прогресс также прогнозируется вялым.

За 10 лет реальные доходы населения в стране упали примерно на 10%. При этом есть регионы, где падение составило более 15%. Вот о чём необходимо думать прежде всего», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рост российской экономики восстановились до показателей, наблюдавшихся до начала пандемии коронавируса. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

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