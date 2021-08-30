Саратов, 30 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Саратовской области в ближайшие сутки ухудшатся погодные условия. В связи с этим объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает 30 августа ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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В период до 1 сентября в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

В ночь на 31 августа прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит около +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +28 градусов, осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области из-за установившейся аномальной жары возросло количество пожаров. Лесники для выявления очагов горения и тушения огня применяют всю имеющуюся технику, в том числе беспилотные дроны.

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