Рига, 30 августа, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Государственная пожарно-спасательная служба Латвии получила вызов на ул. Матиса, 89, в Риге, где в пятиэтажном здании провалилось перекрытие между первым этажом и подвалом. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv, отметив, что из здания были эвакуированы 30 человек.

Tularegion.ru Обрушение стены дома

После короткого совещания городских властей жильцы были возвращены в здание. Тем не менее, по данным местных СМИ, для эксплуатации придется закрыть небольшую часть здания на первом этаже, где находятся квартира и помещения кафе. Жильцы дома говорят, что из-за аварии перебиты трубы водоснабжения и канализации.

Самоуправление Риги готовит список лиц, кому в этой чрезвычайной ситуации потребуются услуги размещения. Социальная служба готова оказать поддержку пострадавшим.